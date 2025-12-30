Longhi su Mandragora: "Centrocampista top, non so se è adatto al Genoa di De Rossi"

Intervenuto su Radio Sportiva, il noto giornalista Bruno Longhi ha parlato così di due voci di mercato per il Genoa, due ritorni, quelli possibili di Mattia Perin e Rolando Mandragora: «Onestamente non so se entrambi siano adatti o meno al gioco di De Rossi, ma ritengo che possano comunque essere elementi di valore per una squadra come il Genoa. Perin lo ha già dimostrato quando è stato chiamato a difendere la porta della Juventus, mentre Mandragora ha fatto vedere le sue qualità anche con la Fiorentina. Non ho sotto mano i numeri precisi, ma credo che il centrocampista sia tra i più produttivi delle ultime stagioni, non soltanto in casa viola ma nell’intera Serie A».

Ha poi aggiunto: «Le due operazioni avrebbero anche un sapore romantico, dal momento che per entrambi si tratterebbe di un ritorno. Sono certo che verrebbero accolti positivamente, indipendentemente dal sistema di gioco che De Rossi deciderà di adottare. Detto questo, mi limito a una valutazione personale, perché al momento non ho informazioni concrete in merito».