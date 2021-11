N. AMORUSO, Vlahovic e Dzeko i più completi in A

L'ex attaccante Nicola Amoruso è così intervenuto in diretta a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio.

Vlahovic invece è giovane ma in rampa di lancio.

"Ha delle qualità da grandi campione, minimo vale venti gol a campionato. Come Dzeko sa giocare per la squadra, non è il classico attaccante che sta fermo e alla prima occasione te la butta dentro. Un giocatore completo, col fisico potente per poter fare a sportellate coi difensori. Vlahovic cresce di partita in partita".

Stupisce per grinta?

"Vive la partita ed è sempre al centro delle dinamiche offensivi. Mi piacciono fame e cattiveria, ma anche voglia di rincorrere gli avversari. In Europa è tra gli attaccanti migliori".

Di Italiano che ne pensa?

"Che dà identità alla sua squadra e che si fa seguire nonostante sia giovane, è tra gli allenatori più validi nel nostro panorama. Ben vengano quelli come lui, che rischiano un po' di più e hanno idee offensive. Mi piace per come si pone e il tipo di rapporto che crea coi giocatori, vedo che tutti sono dalla sua parte".