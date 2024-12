MONZA-JUVE, Ecco le formazioni ufficiali del match

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l’Atalanta, scesa in campo contro l'Empoli, chiudono la domenica di Serie A Monza e Juventus all’U-Power Stadium, in campo alle 20:45. Il Monza arriva alla sfida da ultima della classe in campionato, dopo aver raccolto 10 punti in 16 gare. I bianconeri hanno dall’altra parte l’obiettivo di trovare continuità in campionato, dove sono arrivati ben 10 pareggi in 16 uscite (la prossima settimana saranno peraltro avversari della Fiorentina).

Queste le formazioni ufficiali di Monza-Juventus

MONZA (4-4-2): Turati; Pedro Pereira, D’Ambrosio, Marì, Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; Mota, Caprari. All. Nesta.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, McKennie; Koopmeiners, Locatelli; Conceicao, Gonzalez, Yildiz; Vlahovic. All. Motta.