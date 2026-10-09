Monza, Juric su Kayode: "Ha perso tempo andando in nazionale. Era meglio se restava qui"
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Ivan Juric, allenatore del Monza, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domenica in casa della Lazio commentando anche la convocazione di Eddy Kouadio, difensore di proprietà della Fiorentina, con l'Italia di Mancini nella pausa per le nazionali appena andata in archivio: "Per me ha perso tempo. Ok, è stato convocato, è stato là, ma sono due settimane e mezzo di lavoro nelle quali potevamo usarlo meglio. Per lui sicuramente avvicinarsi alla Nazionale è una grande cosa, ma avrei preferito che stesse con noi se non doveva giocare".
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