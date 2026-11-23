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Monza-Fiorentina 0-0: Viery si fa male e viene sostituito, dentro Luca Ranieri
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Problemi fisici per Viery: al 26' il difensore della Fiorentina si è accasciato a terra all'apparenza senza motivo, nessun contrasto o colpo ricevuto. Viery si è toccato la coscia come ad accusare un problema muscolare. Immediato il cambio, con l'ingresso in campo di Luca Ranieri. Prima sostituzione (obbligata) per Vanoli in questo Monza-Fiorentina.
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Giornalista pubblicista, conduttore, regista e autore dei podcast di Radio FirenzeViola. Collabora anche con il Corriere dello Sport - Stadio.
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