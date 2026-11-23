Goretti: "Per Mastantuono tante componenti in ballo. Pellegrino lavora molto"

Prima della sfida tra Monza e Fiorentina, il direttore sportivo viola Roberto Goretti ha rilasciato un'intervista ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulla ripresa del campionato dopo la sosta e sul momento positivo di alcuni singoli della rosa: "Dobbiamo approcciare bene, in maniera seria e redditizia, questo inizio di blocco di partite è importantissimo. Dobbiamo sicuramente dimostrarci che i primi venti minuti giocati a Genova contro il Genoa, nella prima gara dopo la precedente sosta, siano stati dimenticati. Spero che abbiamo capito come dover affrontare queste ripartenze".

Quanto volete confermare Mastantuono?

"Ci sono tante componenti e tante situazioni, ma è inutile parlarne adesso. Ora dobbiamo pensare alla squadra e chiaramente a lui, a Franco, così come agli altri tantissimi ragazzi che abbiamo in rosa. Non dimentichiamoci mai che ha 19 anni e gioca veramente come un ragazzo più maturo, più adulto. È bello averlo con noi nella quotidianità, oltre che nelle partite, per il modo che ha di affrontare gli allenamenti, per la voglia di migliorarsi e per il cuore che mette in ogni partitella e in ogni gara".

E Pellegrino?

"Abbiamo due centravanti, Mateo e Beto, che stanno lavorando molto. Alla fine di ogni allenamento svolgono lavoro supplementare e finalizzazione: sono molto determinati e hanno un atteggiamento positivo anche nei confronti della squadra. Per quanto riguarda Matteo in particolare, da ex calciatore dico che è il compagno che vorrei sempre avere, nel senso che gioca per gli altri ed è sicuramente un leader positivo".