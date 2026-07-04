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Jimmy Ghione elogia Vanoli: "Meritava di restare a Firenze. Io soffro per la Viola"
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Si è svolta questa sera a Poveromo, in zona Forte dei Marmi (LU), una cena benefica organizzata dall’agente Alessandro Moggi. Tra gli ospiti presenti anche il noto volto tv Jimmy Ghione che tra le sue riflessioni ha avuto modo di parlare anche di Fiorentina: “Io amo la squadra viola, per il gemellaggio. Il granata e il viola sono i miei colori preferiti. Quando la Fiorentina va male un po’ soffro.
Vanoli mi ha detto che la sua esperienza a Firenze è stata buona: lo avrei visto bene anche in questa stagione a Firenze perché è un grande allenatore. C’era la possibilità che tornasse al Torino. Fortini al Torino? Il Toro è su tanti giocatori… ma ora vale tutto e nulla”.
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