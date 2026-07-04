Dagli inviati Carlo Conti: "Grosso in viola sarà decisivo come nel 2006. Kean resti: uno più scuro di me ci vuole a Firenze..."

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Si è svolta questa sera a Poveromo, in zona Forte dei Marmi (LU), una cena benefica organizzata dall’agente Alessandro Moggi in favore del Meyer. Tra gli ospiti presenti anche il noto volto tv Carlo Conti che tra le sue riflessioni ha avuto modo di parlare anche di Fiorentina: “Sono sempre stato al fianco dell’ospedale Meyer quindi per me è bello essere qui. Cosa mi aspetto dal mercato della Fiorentina? Quest’anno siamo arrivati 15^ per cui spero di fare un po’ meglio… ho grande fiducia in Paratici e nella nuova struttura societaria che è stata costruita. Grosso? Basta che faccia come quel rigore di 20 anni fa… quest’anno non ho seguito il Mondiale dell’Italia… sono certo che sarà decisivo per la Fiorentina come lo è stato nel 2006 per la Nazionale.

Kean? Spero resti anche perché a Firenze uno più scuro di pelle di me ci deve essere. Ho ascoltato qualche sua canzone e all’ultima di campionato ci ho scherzato. Antognoni fuori dalla festa dal centenario? La vivo male da tifoso”.