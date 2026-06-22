Malagò presidente, i complimenti di Funaro: "Guiderà la FIGC con visione"

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Anche la b ha voluto rivolgere i suoi complimenti al nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò. Questa la nota pubblicata sul sito ufficiale del Comune di Firenze: "Rivolgo a Giovanni Malagò le mie congratulazioni per l'elezione alla guida della FIGC. La sua lunga esperienza alla presidenza del CONI e alla guida della Fondazione Milano Cortina 2026 testimoniano competenza, autorevolezza e una profonda conoscenza del sistema sportivo italiano e internazionale. Il calcio italiano si trova oggi di fronte a sfide importanti che richiedono visione, capacità di innovazione e spirito unitario. Sono certa che Giovanni Malagò saprà mettere al servizio della Federazione l'esperienza maturata in questi anni, accompagnando il rilancio del movimento calcistico nazionale e lavorando per rafforzare tutto il sistema, dai settori giovanili fino ai massimi livelli competitivi.

Lo sport rappresenta un patrimonio straordinario di valori, inclusione, crescita e coesione sociale. Per questo il ruolo della FIGC è fondamentale non soltanto per il futuro del calcio, ma per l'intero movimento sportivo del nostro Paese. A Giovanni Malagò rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, certa che saprà guidare la FIGC con autorevolezza, equilibrio e una visione all'altezza delle sfide che attendono il calcio italiano".