Mondiali, le formazioni di Francia-Iraq: poker d'assi per i transalpini
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Dopo la vittoria per 3-1 nella prima giornata contro il Senegal, la Francia scende in campo questa sera (ore 23 italiane) contro l'Iraq a caccia del primato nel girone. Attacco pesante per i francesi, che schierano Olise, Dembélé e Barcola alle spalle di Mbappé. Queste le formazioni ufficiali:
Francia 4-2-3-1: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola; Mbappé
Iraq 4-2-3-1: Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Al Ammari, Ismaeel; Bayesh, Iqbal, Qasem; Hussein
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