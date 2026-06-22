Mondiali, le formazioni di Francia-Iraq: poker d'assi per i transalpini

Mondiali, le formazioni di Francia-Iraq: poker d'assi per i transalpiniFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:20News
di Redazione FV

Dopo la vittoria per 3-1 nella prima giornata contro il Senegal, la Francia scende in campo questa sera (ore 23 italiane) contro l'Iraq a caccia del primato nel girone. Attacco pesante per i francesi, che schierano Olise, Dembélé e Barcola alle spalle di Mbappé. Queste le formazioni ufficiali:

Francia 4-2-3-1: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Kone, Rabiot; Olise, Dembélé, Barcola; Mbappé

Iraq 4-2-3-1: Basil; Ali, Tahseen, Hashem, Doski; Al Ammari, Ismaeel; Bayesh, Iqbal, Qasem; Hussein