Mondiali, gruppo J: ecco le formazioni ufficiali di Argentina-Austria
Argentina e Austria si sfidano questa sera, con fischio d'inizio alle ore 19 italiane, nel match valido per la seconda giornata del Gruppo J del Mondiale. Una sfida fondamentale per entrambe le Nazionali, reduci rispettivamente dalle vittorie contro Algeria e Giordania. Un successo oggi per una delle due formazion vorrebbe dire il passaggio matematico del turno con una giornata d'anticipo. Ecco le formazioni ufficiali del match, in programma alle 19 italiane presso il AT&T Stadium di Arlington. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai 1.
ARGENTINA (4-3-2-1): E. Martinez; Molina, Romero, Li. Martinez, Medina; De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister; Messi, Almada; Martinez. CT: Scaloni
AUSTRIA (4-2-3-1): A. Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; Gregoritsch. CT: Rangnick
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