Dopo aver mollato Kean il Como piazza un altro colpo: preso Yan Couto dal Borussia

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Dopo aver sondato nelle ultime ore anche la pista che portava a Moise Kean, salvo poi decidere di non affondare il colpo, il Como è pronto a chiudere un altro importante affare di mercato, anche se in un altro ruolo. Il club lariano ha infatti definito l'operazione per Yan Couto con il Borussia Dortmund.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, le parti hanno trovato l'accordo sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a poco più di 20 milioni. Una trattativa andata avanti per diverse settimane e ormai arrivata alle battute finali. Il terzino brasiliano è atteso nella giornata di domani per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club dei fratelli Hartono. Insieme a lui dovrebbe sbarcare in Italia anche Trevoh Chalobah. Il Como ha infatti da tempo un'intesa con il difensore del Chelsea, che dovrebbe arrivare a titolo definitivo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Quella di domani si preannuncia quindi una giornata decisiva per Cesc Fabregas e per il Como, pronti ad accogliere due rinforzi di spessore.