Il retroscena: la Fiorentina ci aveva provato per Moura del Porto, ecco i dettagli

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Anche la Fiorentina aveva messo gli occhi su Francisco Moura, ma il tentativo del club viola non è andato a buon fine. Il Porto, infatti, è riuscito a convincere il terzino sinistro classe 1999 a restare, tanto che il giocatore non viene più considerato sul mercato.

Secondo quanto riportato da A Bola, Moura aveva attirato l'interesse di diversi club di Spagna, Inghilterra, Italia e Germania. Quasi tutte le pretendenti, però, puntavano a un prestito con diritto di riscatto, mentre i Dragoes erano disposti a trattare esclusivamente una cessione a titolo definitivo e soltanto a fronte di un'offerta ritenuta irrinunciabile. Oltre alla Fiorentina si era fatto avanti anche il Deportivo La Coruña, ma entrambe le società hanno poi cambiato obiettivo: i viola hanno acquistato Valdepenas dal Real Madrid e Joao Mario dalla Juventus, mentre i galiziani hanno puntato su Angelino dalla Roma.

Nel frattempo, sempre secondo il quotidiano portoghese, Moura ha ulteriormente scalato le gerarchie tecniche del Porto, motivo per cui il club ha deciso di toglierlo definitivamente dal mercato. Resta invece da capire se il Coventry City deciderà di tornare alla carica con una nuova offensiva.