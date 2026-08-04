Altro che Dodo, la Roma ci prova per Molina: primo no dell'Atletico Madrid

vedi letture

La Roma continua a valutare diversi profili per rinforzare la fascia destra e tra i nomi sul taccuino della dirigenza c'è anche quello di Nahuel Molina. L'esterno dell'Atletico Madrid rappresenta un'alternativa a Read e Cacciamani (nelle scorse settimane si era parlato anche di Dodo della Fiorentina) ma la trattativa si presenta tutt'altro che semplice. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.

Il club giallorosso ha infatti presentato ai Colchoneros un'offerta da 17 milioni di euro, bonus compresi, nel tentativo di convincere gli spagnoli a cedere l'ex Udinese. Al momento, però, resta distanza sulla valutazione del cartellino e l'accordo tra le società appare ancora lontano. A complicare ulteriormente l'operazione c'è anche la posizione del giocatore. Molina si trova molto bene a Madrid e, pur vedendo di buon occhio un ritorno in Serie A, sarebbe disposto a lasciare l'Atletico soltanto mantenendo l'attuale ingaggio. Una richiesta che, allo stato attuale, la Roma non sembra in grado di soddisfare. Per questo motivo manca ancora l'intesa sia con l'Atletico Madrid sia con il classe 1998, legato al club spagnolo da un contratto in scadenza il 30 giugno 2028.