Calciomercato Per Mastantuono il nodo rimane l'ingaggio: ecco la richiesta del Real Madrid

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Ulteriori dettagli sull'affare Mastantuono: il Real chiede che la Fiorentina si prenda in carico almeno della metà dello stipendio

Il principale nodo da sciogliere nella trattativa tra Fiorentina e Real Madrid per Franco Mastantuono resta quello legato all'ingaggio e spuntano le cifre, o meglio la percentuale, in questione.

La richiesta

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione infatti i blancos sarebbero disposti ad aprire alla partenza del talento argentino in prestito secco, ma chiedono che il club viola si faccia carico almeno del 50% dello stipendio del giocatore, che attualmente percepisce circa 3,5 milioni di euro netti a stagione.

La linea della Fiorentina

È su questo aspetto che si stanno concentrando i contatti delle ultime ore. La Fiorentina per adesso non è disposta ad arrivare a quella cifra di partecipazione, valuta l'operazione con attenzione e prova a limare le richieste economiche del Real Madrid, consapevole però dell'opportunità di portare a Firenze uno dei prospetti più interessanti del calcio mondiale. L'affare resta quindi aperto e la sensazione è che molto dipenderà dalla capacità delle due società di trovare un punto d'incontro sulla suddivisione dell'ingaggio. Risolto questo aspetto, la strada verso l'arrivo di Mastantuono alla Fiorentina potrebbe diventare decisamente più in discesa.