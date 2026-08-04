Speciale: "Antognoni una bandiera, averlo compreso rende onore a Commisso"

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Il giornalista Luca Speciale, grande tifoso della Fiorentina accoglie con favore la decisione della Fiorentina e le belle parole di Giuseppe (Joseph) Commisso su Giancarlo Antognoni: "La famiglia Commisso tende la mano a Giancarlo Antognoni e ritira la 10 per il centenario. Per intere generazioni Antognoni rappresenta la bandiera e la scintilla di un amore. Averlo compreso rende onore al giovane presidente Joseph entrato velocemente nel sentire della città" scrive su X.

Le parole di Giuseppe Commisso

Con un comunicato sul sito ufficiale, riguardanti il Centenario della Fiorentina, il presidente Giuseppe Commisso ha infatti detto: "In questa storia, c’è un nome che appartiene a tutti noi: Giancarlo Antognoni.

Giancarlo non è semplicemente un grande campione della Fiorentina. Giancarlo è la Fiorentina. È Firenze. È la maglia Viola. È il giocatore più iconico di sempre ad aver indossato la maglia numero 10 della Fiorentina. È talento, eleganza e fedeltà a un solo colore. È l’amore di un uomo che ha dato alla Fiorentina qualcosa che non può essere misurato soltanto in presenze, gol o trofei. Un Campione del Mondo che ha portato la Fiorentina nel cuore ovunque sia andato.

È per questo che lo voglio con tutti noi. Lo vogliamo con tutti noi. Giancarlo è parte di tutti noi. Il 29 agosto, in occasione della celebrazione del 100° Anniversario del Club, ci saranno molti momenti emozionanti e spettacolari che renderanno omaggio alla storia della Fiorentina, ma c’è un momento che abbiamo voluto porre al centro della serata: in onore di Giancarlo Antognoni e del suo posto unico nella storia della Fiorentina, ritireremo la maglia numero 10 esclusivamente per la stagione 2026/27 del 100° Anniversario della Fiorentina".