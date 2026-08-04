FirenzeViola Thorstvedt sempre nel mirino: ha comunicato al Sassuolo che non rinnoverà. La Fiorentina attende

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Il mercato della Fiorentina regalerà ancora colpi in entrata. Anche a centrocampo possono esserci ulteriori volti nuovi

Sono i giorni di Franco Mastantuono, c'è sempre più attesa a Firenze per il talento argentino e la definizione di un'operazione che farebbe entusiasmare buona parte del tifo viola. Ma la Fiorentina ora tiene in caldo ovviamente anche altri obiettivi: ci sono gli esterni da regalare a Fabio Grosso, ma è pronta anche qualche ulteriore modifica per il centrocampo. Nella testa dei dirigenti c'è sempre Kristian Thorstvedt, il centrocampista che è in scadenza nel prossimo giugno con il Sassuolo e che sarebbe molto gradito al tecnico viola. E' un centrocampista completo e anche se non lo si può definire un semplice incontrista, la sua fisicità (1,89 la sua altezza) sarebbe comunque una caratteristica molto utile alla mediana della Fiofrentina.

Lo stato della trattativa

Il norvegese è rientrato nelle ore scorse al Sassuolo dopo aver trascorso le ferie post Mondiale. Ai dirigenti emiliani ha fatto sapere che non rinnoverà il contratto: dunque adesso la palla passa proprio nelle mani del club emiliano che deve decidere se monetizzare o se invece portarlo a scadenza. Le richieste iniziali del Sassuolo erano superiori ai quindici milioni di cui si era parlato ma è evidente che col passare dei giorni le pretese potrebbero abbassarsi. Peraltro in questa operazione la Fiorentina può provare ad inserire Brescianini come contropartita tecnica (l'ex Atalanta è stato riscattato quest'estate per dodici milioni).

Il 24 agosto con la Roma

Mancano intanto venti giorni all'inizio del campionato per la Fiorentina: i viola dovranno vedersela in trasferta contro la Roma, impegno complicato ma la squadra di Grosso avrà ancora una serie di appuntamenti per poter mettere a punto alcuni meccanismi di gioco. Domani la sfida al Viola Park contro il Deportivo, quindi il 14 agosto la prima garaq ufficiale, quella di Coppa Italia contro Benevento o Ravenna.

