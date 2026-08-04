Il Genoa chiude la tournée inglese con una figuraccia: ko 10-1

Il Genoa chiude la tournée inglese con una figuraccia: ko 10-1FirenzeViola.it
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Oggi alle 20:00News
di Redazione FV

Finisce con una brutta sconfitta la mini-tournée nel Regno Unito del Genoa. La squadra di De Rossi nel pomeriggio è stata infatti sconfitta per ben 10-1 dal Bournemouth. La sfida si è giocata in 4 tempi da 30 minuti ma il Genoa è durato solo fino all'inizio del secondo parziale quando Ellertsson ha siglato la rete del momentaneo 1-1, pareggiando il gol di Scott nei primi trenta minuti. Poi però due rigori trasformati da Kluivert spianano la strada al Bournemouth che dà lì dilaga fino al 10-1 finale.