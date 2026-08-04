Calciomercato Mastantuono-Fiorentina, il Real Madrid spinge per il prestito secco: il punto

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Ulteriori dettagli sulla trattativa: i blancos propendono per il prestito secco dell'argentino, rimane il nodo ingaggio

Franco Mastantuono-Fiorentina è un'operazione che sta provando a delinearsi sempre più concretamente nelle ultime ore. La novità riguarda soprattutto la formula del trasferimento: il Real Madrid, infatti, spinge per un prestito secco del talento argentino, soluzione sulla quale le parti stanno continuando a confrontarsi.

Il nodo ingaggio

Parallelamente proseguono i contatti per trovare un'intesa sul piano economico. Mastantuono percepisce un ingaggio da 3,5 milioni di euro netti e la Fiorentina non vorrebbe farsene carico interamente, motivo per cui si lavora a una possibile compartecipazione del Real Madrid. Da questo punto di vista filtra fiducia, anche perché i blancos sarebbero intenzionati a chiudere la partita in tempi brevi.

La volontà del calciatore

Il classe 2007 avrebbe già manifestato il proprio gradimento per la destinazione viola e attende sviluppi sulla trattativa. In casa Fiorentina resta la consueta prudenza, ma la sensazione è che l'affare stia entrando nella sua fase più calda. Se dovesse andare in porto, Mastantuono rappresenterebbe uno dei colpi più importanti dell'estate e un rinforzo di assoluto livello per la squadra di Fabio Grosso.