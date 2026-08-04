Joao Mario e i precedenti portoghesi alla Fiorentina tra grandi colpi e flop

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Joao Mario è l'ultimo di 7 acquisti fatti dalla Fiorentina in questa sessione di mercato. Di nazionalità portoghese (ha anche 3 presenze in Nazionale), è anche l'ultimo di una serie di calciatori lusitani approdati a Firenze con sorti molto diverse tra loro. Tuttomercatoweb ricostruisce con i precedenti, partendo da Manuel Rui Costa: "Arrivò nell'estate del 1994 per undici miliardi di lire dal Benfica. A Firenze il 10 di Lisbona ha scritto pagine incredibili della sua carriera, 276 presenze e 50 gol per un calciatore dalla straordinaria visione di gioco che aveva soprattutto nell'ultimo passaggio, nell'assist vincente, il suo marchio di fabbrica. Capitano dopo l'addio di Batistuta, a Firenze ha vinto tre coppe prima del trasferimento al Milan per 85 miliardi di lire" si legge.

Nel 2002 è la volta di Nuno Gomes: "Chiamato a Firenze per raccogliere la pesantissima eredità di Batistuta, anche lui arrivò dal Benfica per circa 17 milioni di euro. Venti gol in due stagioni vissute in una Fiorentina in piena crisi da cui si libererà a zero causa fallimento del club per tornare nella squadra da cui era arrivato".

Infine Gil Dias: "Era il ferragosto del 2017 quando la Fiorentina ufficializzava il suo acquisto dal Monaco con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto fissato a venti milioni di euro. Esterno offensivo, saluterà Firenze e la Serie A già dopo un anno: interruzione del prestito per andare al Nottingham per altri sei mesi dimenticabili: classe 1996, da un po' è tornato a giocare in Portogallo e veste la maglia del Famalicão".

Dal Portogallo nel 2017 arrivò anche Bruno Gaspar, di origini somale però e come tale quindi non viene considerato nell'elenco dei calciatori portoghesi transitati (anche lui per una sola stagione senza lasciare traccia, prima di andare allo Sporting Lisbona) a Firenze.