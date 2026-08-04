FirenzeViola Allenamento Fiorentina, Joao Mario e Pongracic in gruppo. Brescianini...

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La Fiorentina si è allenata nel pomeriggio di nuovo al Viola Park, dopo la tournée tra Inghilterra ed Austria e i due giorni liberi concessi da Fabio Grosso al termine dell'amichevole con il Real Madrid. Il tecnico, oltre a Valdepeñas che ha comunque giocato uno spezzone di gara contro la sua ex squadra sabato, trovato due giocatori in più, il neo acquisto Joao Mario e Marin Pongracic che, godendo delle vacanze post Mondiale, ha saltato tutta la preparazione con la Fiornetina.

Pongracic e Joao Mario in gruppo, Brescianini verso il recupero

Entrambi però si sono regolarmente allenati in gruppo mentre Marco Brescianini, reduce da un guaio fisico rimediato con il Watford, è sulla via del recupero. Prorprio quest'ultimo tra l'altro potrebbe essere pedina di scambio nell'affare relativo a Thorstvedt.