FirenzeViola
Allenamento Fiorentina, Joao Mario e Pongracic in gruppo. Brescianini...
FirenzeViola.it
La Fiorentina si è allenata nel pomeriggio di nuovo al Viola Park, dopo la tournée tra Inghilterra ed Austria e i due giorni liberi concessi da Fabio Grosso al termine dell'amichevole con il Real Madrid. Il tecnico, oltre a Valdepeñas che ha comunque giocato uno spezzone di gara contro la sua ex squadra sabato, trovato due giocatori in più, il neo acquisto Joao Mario e Marin Pongracic che, godendo delle vacanze post Mondiale, ha saltato tutta la preparazione con la Fiornetina.
Pongracic e Joao Mario in gruppo, Brescianini verso il recupero
Entrambi però si sono regolarmente allenati in gruppo mentre Marco Brescianini, reduce da un guaio fisico rimediato con il Watford, è sulla via del recupero. Prorprio quest'ultimo tra l'altro potrebbe essere pedina di scambio nell'affare relativo a Thorstvedt.
autore
Giornalista di Firenzeviola e voce di Radiofirenzeviola per la quale interviene nel corso di "Viola Amore Mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, collabora anche con Tuttosport e il Corriere Fiorentino, da sempre attenta al mercato è l'anima battagliera della redazione
Pubblicità
Primo Piano
Kean valore aggiunto, la svolta è golosa. Un ‘mostro’ per Mou, un sogno per Fabregas, Grosso dovrà gasarlo con il gioco. Joao Mario e Jimenez: sfratto esecutivo a Dodo. E a proposito di Mastantuono…di Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Kean valore aggiunto, la svolta è golosa. Un ‘mostro’ per Mou, un sogno per Fabregas, Grosso dovrà gasarlo con il gioco. Joao Mario e Jimenez: sfratto esecutivo a Dodo. E a proposito di Mastantuono…
Copertina
Niccolò SantiMastantuono fa le valigie e si prepara per l'Italia. In settimana la decisione di Fabregas su Kean. Piccoli si gioca la permanenza alla Fiorentina. Oggi le visite mediche di Joao Mario. Presto una nuova offerta del Toro per Fortini
Pietro LazzeriniSegnali di Fiorentina targata Grosso. Kean un 'mostro' da confermare insieme a Piccoli. Timido ottimismo per Mastantuono. Paratici a carte coperte ma con le idee chiarissime
Mario TeneraniOre decisive…non più per Longo… Ma per Mastantuono… Si tratta. Cinque acquisti nel mirino. Il sogno Ruggeri, poi Thorstvedt
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com