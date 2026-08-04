Curva Fiesole: "Nei momenti più duri 'Bargio' ha guidato i tifosi più giovani". Giovedì il funerale

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Ieri pomeriggio la notizia della scomparsa improvvisa di Alessandro Bargioni, ex calciante di parte bianca e una delle colonne della curva Fiesole, ha colpito tutta la comunità viola. Oggi proprio la curva attraverso i suoi profili ufficiali lo ha voluto ricordare segnalando anche la data per l'ultimo saluto a "Bargio".

"Con la scomparsa di Alessandro Bargioni perdiamo un amico e una persona che, negli anni, ha dato un contributo fondamentale agli Unonoveduesei e alla Curva Fiesole tutta. Nei momenti più duri, la sua passione, intelligenza e spirito critico hanno guidato i ragazzi più giovani che, sopra quei gradoni, stavano crescendo. Noi non lo dimenticheremo mai. Il Bargio sarà sempre con noi. In ogni coro che si alzerà dalla sua amata Curva e in ogni cosa che faremo.



Domani, 5 agosto, sarà possibile dare un ultimo saluto ad Alessandro presso le Sale del Commiato dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli (piano terra, blocco D1 - Viale Giovanni Boccaccio, 16, Empoli). Giovedì 6 agosto, invece, ci sarà il funerale alle ore 16:00 presso la Basilica di Santo Spirito. Invitiamo tutti i tifosi viola a onorare il Bargio con la propria presenza! Don’t stop Bargioni!"