MIHAJLOVIC, A Firenze urlavano zingaro di m***a, ma io...

Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, sul palco del Festival dello Sport di Trento, ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina, finita non propriamente bene: “Io mi sono divertito a Firenze, perché per me era bello. La cosa più brutta è l’indifferenza. Se mi applaudono mi fa piacere, se mi fischiano non è che mi dispiace. Là mi fischiavano tutti, era bello proprio. Lì erano i tifosi miei a dirmi zingaro di merda. Per me era una soddisfazione. Là ero proprio odiato da tutti, adesso no. Ne ho picchiati due, uno in tribuna, l’altro in città. Quando sei dentro il campo e ti insultano, ok. Quando sei vicino non puoi fare finta di niente”.