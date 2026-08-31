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Messi dà l'addio alla Nazionale: "Ho dato tutto quello che avevo"

Messi dà l'addio alla Nazionale: "Ho dato tutto quello che avevo"FirenzeViola.it
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Oggi alle 19:00News
di Redazione FV

Lionel Messi ha annunciato il suo addio alla Nazionale, la finale del Mondiale appena trascorso sarà dunque la sua ultima partita con l'Albiceleste. E' lui stesso a dirlo tramite il profilo Instagram: "Dopo tutto questo tempo trascorso dalla finale, e dopo averci riflettuto a lungo, voglio annunciare a tutti il ​​mio ritiro dalla Nazionale… È stata una decisione che mi ha ferito profondamente, e continua a farlo, ma capisco che sia il momento giusto".

"Giuro di aver sempre dato il massimo, non solo negli ultimi anni in cui abbiamo vinto tutto, ma anche prima - si legge nel post - Ho sempre lottato e dato tutto per questa maglia, per regalarvi gioia e rendervi orgogliosi di essere argentini attraverso il calcio. Non resta molto tempo, i capitoli si stanno chiudendo e questo è uno di quelli che mi fa più male. Ho amato, amato e amerò per sempre la Nazionale. Ho dato tutto quello che avevo; non ho più nulla da dare, e inoltre ci sono dei giovani talenti che stanno crescendo e che meritano di essere qui. Grazie per tutto l'amore e il supporto che mi avete dimostrato in questi 20 anni. Mi mancherà sentirvi tutti dall'interno".

"Ora sarò uno di voi, a fare il tifo e a sostenervi da bordo campo (nella buona e nella cattiva sorte, ancora di più). Grazie alla mia famiglia per esserci sempre stata, per avermi accompagnato in questo bellissimo ma difficile percorso. Grazie a ogni singolo allenatore, compagno di squadra e dirigente con cui ho avuto il privilegio di condividere questa esperienza. Porto con me ricordi e momenti indimenticabili. Me ne vado con la serenità e l'orgoglio di aver regalato a voi, insieme ai miei compagni di squadra, momenti davvero da sogno. È stato incredibile vivere tutto questo con voi. Vi voglio bene! Grazie, Dio, per avermi reso argentino. Forza Argentina!" è la chiusura del post.