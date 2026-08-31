Dagli inviati Lazio al ribasso, in salita per Gudmundsson. Si tratta per Thorstvedt: il punto

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La Fiorentina per Gudmundsson sta aspettando la Lazio che però gioca al ribasso e alla fine, se l'operazione pur difficile dovesse andare in porto, potrebbero farlo in prestito con diritto.

Capitolo centrocampo

E' tutto in divenire. Per Nicolò Fagioli al momento non ci sono offerte, ma nulla è escluso al momento. L'agente di Torreira è a Istanbul per cercare di sbloccare l'affare ma è molto complesso. Per questo riprende piede l'ipotesi Thostvedt. Il Sassuolo vuole soldi o in alternativa soldi più un giocatore, con Brescianini unico al momento che può essere messo sul piatto. Altrimenti serve un’offerta di almeno 12/13 milioni di euro. La Fiorentina lavora anche per capire se Mandragora può lasciare Firenze.