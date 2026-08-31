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Primo allenamento in viola per Njie: le immagini della Fiorentina

Primo allenamento in viola per Njie: le immagini della Fiorentina
Oggi alle 19:15News
di Redazione FV

In attesa degli ultimi colpi di mercato, ieri la Fiorentina ha accolto il nuovo esterno proveniente dal Torino, Alieu Njie.

Ufficializzato appunto nella sera di ieri, oggi pomeriggio ha fatto il suo allenamento con la maglia viola, come mostrano le immagini postate dalla società stessa sui propri profili social.