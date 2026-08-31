Restyling Franchi, l'assessora Perini: "I costi non sono aumentati"

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“Non c’è alcuno scandalo da denunciare. C’è un appalto complesso che viene gestito attraverso gli strumenti previsti dalla legge, con l’obiettivo di tutelare le risorse pubbliche e portare avanti i lavori del Franchi nel rispetto degli impegni assunti con la città. E non si tratta di lavorazioni e costi ulteriori rispetto a quelli già annunciati”. Così l’assessora allo Sport Letizia Perini replica alle parole del consigliere della Lista Civica Schmidt Sabatini.

“La complessità della riqualificazione, legata alle caratteristiche dell’opera e al mantenimento della funzionalità dello stadio durante i lavori, è tale che la valutazione dell’andamento del cantiere non può ridursi ad una semplice sommatoria del numero delle varianti o delle riserve dell’impresa – continua Perini -. Si tratta infatti di strumenti previsti dalla normativa e che rientrano nella fisiologia della gestione di un appalto complesso e dinamico come questo, al pari delle contestazioni sollevate dall’Amministrazione. Per quanto riguarda le prime tre riserve, queste si riferiscono a lavorazioni disposte dalla stazione appaltante attraverso specifici ordini di servizio e successivamente eseguite dall’appaltatore. La loro definizione economica deve quindi essere ricondotta agli atti di variante e alla successiva contabilizzazione delle lavorazioni, secondo le procedure previste per l’esecuzione dell’appalto. È importante però chiarire un punto – prosegue l’assessora -: non si tratta di lavorazioni e costi ulteriori rispetto a quelli già comunicati. Si tratta infatti di anticipazioni di lavori già previsti. La quarta riserva è invece di natura diversa e riguarda valutazioni unilaterali dell’appaltatore sull’andamento complessivo dell’appalto. Anche queste saranno esaminate dall’Amministrazione attraverso le procedure previste, sulla base degli elementi tecnici, amministrativi e contabili che emergeranno”