MERCATO, Asse col Sassuolo: si lavora a scambio

Come scrive La Nazione la Fiorentina continua a lavorare per Duncan e Juan Jesus. La Fiorentina è pronta a chiudere il difensore della Roma per il prestito (con riscatto non obbligatorio). Mentre col Sassuolo si tratta la richiesta di venti milioni per il centrocampista:c c'è una novità che risiede nella trattatica coi neroverdi. I viola potrebbero smussare la richiesta di 20 milioni per Duncan inserendo delle contropartite: per esempio Sottil, con direzione Firenze-Sassuolo e Goldaniga (oggi al Genoa, ma di proprietà dei neroverdi) in direzione opposta.

Capitolo difensore - Con il Lecce, dopo il passaggio di Saponara, si punta a portare a Firenze il difensore Dell’Orco. Infine i contatti con la Spal. Al momento di sottoscrivere il prestito di Dabo, la Fiorentina ha chiesto Igor. Il discorso sarà affrontato nelle prossime ore.