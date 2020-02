MERCAFIR, Costi per oltre 50 milioni: ACF perplessa

L'edizione odierna de Il Corriere della Sera si sofferma anche sulla questione del nuovo stadio della Fiorentina, e delle possibilità di realizzarlo nell'attuale area Mercafir. Secondo quanto riportato dal quotidiano, infatti, la società viola è ora molto perplessa (ed è un eufemismo) nel partecipare al bando che scade il 7 aprile. Il motivo sarebbe, più del costo base (22 milioni) da ricercare nelle spese aggiuntive che farebbero più che raddoppiare il tutto: 9 milioni di demolizione e smaltimento, 11,5 per le spese di urbanizzazione, più 2 per l'imposta di registro e altri 6 per contributo di costruzione. In totale, perciò, sarebbero 50 milioni, e non solo 22, senza peraltro avere nessuna certezza che lo stadio si farà al cento per cento.