Mendieta e l'addio di Rui Costa alla Fiorentina: "Tutto a causa di un domino di mercato"

Nell'estate del 2001 il mercato europeo fu scosso da una serie di trasferimenti che coinvolsero alcuni dei principali protagonisti della Serie A. A ricostruire un retroscena di quella sessione è stato Gaizka Mendieta, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, che ha raccontato quanto fosse vicino al Milan prima che una serie di incastri portasse a destinazioni differenti, coinvolgendo anche Manuel Rui Costa, storico numero dieci della Fiorentina: «Sono stato molto vicino proprio al Milan, nel 2001. Poi Zinedine Zidane andò al Real Madrid e scatenò un domino pazzesco: Pavel Nedved passò alla Juventus al suo posto, io finii alla Lazio e il Milan virò su Rui Costa», ha spiegato l'ex centrocampista spagnolo. Il trasferimento di Zidane in Spagna innescò dunque una reazione a catena: la Juventus puntò su Nedved, la Lazio scelse Mendieta e il Milan chiuse per il fantasista portoghese.

Per Rui Costa, però, l'addio a Firenze era ormai inevitabile. Nell'estate di quell'anno la Fiorentina di Vittorio Cecchi Gori attraversava una gravissima crisi economica, con una situazione finanziaria sempre più compromessa che avrebbe portato al fallimento del club nel 2002.