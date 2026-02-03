Infantino: "Russia? L'esclusione va rivista. Ha creato solo odio"
FirenzeViola.it
Gianni Infantino starebbe pensando a una clamorosa svolta relativa alla partecipazione della Russia nelle competizioni calcistiche. Il presidente della FIFA, intervistato a Sky News, ha infatti riconosciuto che la decisione di escludere la Russia dalle partite di calcio internazionali "deve essere assolutamente rivista".
Questo perché il divieto ai club calcistici russi e alle Nazionali di scendere in campo nelle competizioni, imposto dal febbraio del 2022 dalla FIFA e dalla UEFA, "non ha ottenuto nulla", anzi, "ha solo creato più frustrazione e odio".
Pubblicità
News
Mercato con il fiatone: Rugani e i dubbi in una difesa che gioca alta, l’equilibrio da trovare a centrocampo senza un vero mediano, il rimbalzo last minute per Nedeljkovic. Ci aspettiamo un Paratici diverso nel pieno delle sue funzionidi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Mercato con il fiatone: Rugani e i dubbi in una difesa che gioca alta, l’equilibrio da trovare a centrocampo senza un vero mediano, il rimbalzo last minute per Nedeljkovic. Ci aspettiamo un Paratici diverso nel pieno delle sue funzioni
3 Un mercato così e così: tornano le ali, ma in difesa e a metà campo il decifit di personalità rischia di rimanere tale
Copertina
Mario TeneraniViola, basta: tirate fuori le palle… Non c’è ferocia nel vostro gioco. Vanoli deve dare una sveglia ai suoi. Mercato: il nuovo centrale è Rugani. Grazie Gosens, un gran gesto
Tommaso LoretoAl Maradona è il Napoli a scendere in battaglia, la Fiorentina continua a non voler indossare l'elmetto. E sul mercato è Rugani il più vicino
Giacomo A. GalassiLiveNapoli-Fiorentina 2-1, Vergara e Gutierrez regalano 3 punti a Conte, non basta il gol di Solomon ai viola
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com