Infantino: "Russia? L'esclusione va rivista. Ha creato solo odio"

vedi letture

Gianni Infantino starebbe pensando a una clamorosa svolta relativa alla partecipazione della Russia nelle competizioni calcistiche. Il presidente della FIFA, intervistato a Sky News, ha infatti riconosciuto che la decisione di escludere la Russia dalle partite di calcio internazionali "deve essere assolutamente rivista".

Questo perché il divieto ai club calcistici russi e alle Nazionali di scendere in campo nelle competizioni, imposto dal febbraio del 2022 dalla FIFA e dalla UEFA, "non ha ottenuto nulla", anzi, "ha solo creato più frustrazione e odio".