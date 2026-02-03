Caso Audero: in condizioni critiche il tifoso ferito dopo il lancio del petardo

vedi letture

(ANSA) - CREMONA, 03 FEB - E' stato trasferito dall'ospedale di Cremona a quello di Modena il 40enne romagnolo, incensurato, appartenente all'Inter club San Marino trovato dalla polizia in possesso di un petardo e di alcuni fumogeni. Denunciato a piede libero, è accusato di aver lanciato anche il petardo che domenica ha stordito il portiere Emil Audero durante Cremonese-Inter. Le sue condizioni restano critiche: sarà sottoposto a una serie di operazioni alla mano lesionata, secondo la ricostruzione degli inquirenti proprio nel lancio del petardo.

Intanto la Digos della questura di Cremona sta passando al setaccio le immagini registrate dalle telecamere dello stadio Zini per chiarire esattamente le responsabilità. (ANSA).