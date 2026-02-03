Ufficiale Niente Verona per Kouame: la Lega respinge il deposito del contratto

La Lega Serie A ha ufficialmente respinto il deposito del contratto di Christian Kouame all’Hellas Verona. La documentazione non era valida in quanto non completa, quindi l’attaccante ivoriano rimarrà un tesserato della Fiorentina. Ricordiamo che nella giornata di ieri il classe ’97 era stato cercato prima dal Cagliari e poi dai veneti: nel primo caso c’era stata una trattativa per il potenziale scambio con il centravanti rossoblù Zito Luvumbo, che non è poi andato in porto.

Nel secondo caso l’affare era andato a buon fine, sennonché è stata riscontrata un’irregolarità nel contratto depositato in Lega dal Verona. Cosa che - adesso è ufficiale - ha fatto saltare l’operazione.