Njie vicino a un traguardo storico. Il ct della Svezia: "Stasera potrebbe esordire"

A poche ore dalla sfida di questa sera tra la Polonia e la Svezia, il ct della Nazionale scandinava Graham Potter ha rilasciato alcune dichiarazioni che riguardano anche un giocatore della Fiorentina: "Sia Antwi che Njie hanno possibilità di giocare questa sera".

Una breve dichiarazioni che però apre un vero e proprio mondo per l'attaccante viola, alla prima convocazione con la Nazionale maggiore e a un passo dall'esordio ufficiale. Una notte che potrebbe ulteriormente galvanizzarlo dopo i tre gol consecutivi segnati con la squadra di Vanoli prima della chiamata in Nazionale.