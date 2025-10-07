Marinozzi: "Pioli non sta valorizzando i giocatori. Fiorentina simile al suo ultimo Milan"

L'ex giornalista di Sky Sport e noto telecronista Andrea Marinozzi ha parlato nel corso della puntata di "Fontana di Trevi" a "Cronache di Spogliatoio" del momento della Fiorentina: "Mi tornano in mente delle dichiarazioni di Macia che nel 2012 disse "La Fiorentina è un bicchiere pieno d'acqua, possiamo fare una cosa, o aggiungerne un altro oppure ogni volta che continui a mettere l'acqua esce e più di cosi non si può andare". È cambiata la geografia calcistica in Italia e ci sono tifosi che vogliono di più. Se l'Atalanta vince l'Europa League e va sempre in Champions perché non possiamo provarci noi? Se il Bologna vince la Coppa Italia e gioca la Champions League perché non possiamo provarci noi? La stagione viola poi inizia aumentando il livello e inserendo un allenatore che ha vinto uno scudetto per avvicinarti di più alla zona Europa League e ti ritrovi al penultimo posto. È ovvio che vai in difficoltà. In campo la Fiorentina ha tantissimi problemi, i difensori non sono di altissimo livello ma l'anno scorso hanno performato meglio, forse perché avevano compiti più vicini alle loro caratteristiche. Se metti Pongracic, Ranieri e Comuzzo di difendere a tutto campo vanno in difficoltà.

Poi ovvio che i giocatori devono fare di più. A me questa squadra da le stesse sensazioni che mi dava l'ultimo Milan di Pioli, troppo verticale con distanze lunghe e che soffre sulle transizioni. Pioli non sta riuscendo a valorizzare i giocatori. Gudmundsson per dire ci sta mettendo tanto del suo, ma utilizzandolo come invasore perde molto. È presto e del tempo va dato a Pioli, ma serve un piano b perché i principi sono troppo distanti da questo gruppo squadra".