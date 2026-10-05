Mancini: "C'era un po' di stanchezza da parte di tutti. Bilancio? Più che positivo"

Dopo la vittoria in Nations League contro la Turchia, il CT dell'Italia Roberto Mancini ha parlato a Rai Sport facendo un bilancio di queste settimane azzurre: "È chiaro che c'era stanchezza da parte di tutti. Abbiamo un po' sofferto all'inizio, però poi i ragazzi sono stati bravi a riprendere la partita, a creare le occasioni per segnare e a tornare subito in vantaggio dopo il gol dell'1-1. Quindi, nonostante fosse la quarta sfida ravvicinata, è stata davvero una buona gara."

I tanti cambi hanno inciso?

"Era inevitabile con tanti cambi perdere qualcosa in termini di fluidità e di automatismi. Era l'unica cosa certa: sapevamo che avremmo perso un po' di fluidità nel gioco, era un aspetto del tutto normale e ampiamente previsto."

Il bilancio?

"Direi che è un bilancio più che positivo. Ma noi dobbiamo continuare su questa strada: adesso le cose stanno così, poi vedremo le partite di novembre, che andremo a giocarci in Belgio."