Nesta elogia Martinelli: "È forte, un giovane grande. Ha personalità e non si spaventa mai"
Alessandro Nesta, tecnico dell'Avellino, nella conferenza stampa alla viglia della sfida contro il Catanzaro ha parlato del giovane portiere Tommaso Martinelli, di proprietà della Fiorentina, ma in prestito appunto all'Avellino. Queste le sue dichiarazioni su un ragazzo che si sta confermando su ottimi livelli dopo gli scorsi sei mesi disputati sempre in Serie B ma alla Sampdoria: “Si tratta di un portiere forte, ha una personalità importante, è un giovane grande, non si spaventa mai. Ogni tanto fa letture che noi magari arriviamo a leggere dopo”.
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