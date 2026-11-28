Serie A, tripletta di Bobcek: il Frosinone torna alla vittoria contro il Parma
Si è da poco conclusa la sfida delle ore 15.00 di Serie A tra Frosinone e Parma, andata in scena allo Stadio Benito Stirpe. Il match ha visto prevalere i padroni di casa, tornati al successo in campionato dopo la brutta sconfitta per 5-1 dello scorso turno di campionato in casa del Milan.
Decisiva per gli uomini di Alvini la tripletta di un super Bobcek, con le reti arrivare al 55', al 61' e al 79', che hanno abbattuto il muro difensivo organizzato da Gilardino e i suoi. Con questa vittoria il Frosinone sale a quota 23 punti in campionato, superando momentaneamente la Juventus e portandosi al sesto posto, confermando così nei numeri oltre che nel gioco la super stagione fatta fino ad oggi.
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