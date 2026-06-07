Majer occasione di mercato con il Wolfsburg retrocesso: la Fiorentina ci pensa

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Lovro Majer nel mirino della Serie A e anche della Fiorentina. Il centrocampista croato potrebbe diventare uno dei nomi interessanti di questa estate dopo la retrocessione del Wolfsburg in Zweite Bundesliga. Il giocatore sarebbe seguito con attenzione dal Napoli, che valuta possibili opportunità per rinforzare la mediana, ma anche da Como e società viola. Il costo dell'operazione sarebbe abbordabile perché il cartellino dell'ex Rennes viene valutato tra i 10 e i 12 milioni di euro.

Classe 1998, mancino naturale, Majer è capace di interpretare più ruoli nella zona centrale del campo. Nonostante un contratto fino al 2028, la discesa del Wolfsburg nella seconda serie tedesca potrebbe accelerare il suo addio. Dopo le esperienze con Lokomotiv Zagabria, Dinamo Zagabria, Rennes e le ultime tre stagioni in Germania, il croato potrebbe essere pronto a una nuova avventura.