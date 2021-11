MAIETTA, I viola hanno numeri da Europa. Il derby...

L'ex giocatore dell'Empoli Domenico Maietta ha parlato così della gara di domani tra la squadra di Andreazzoli e la Fiorentina: "A Verona ho un visto un Empoli con uno spirito combattivo organizzato che gioca un calcio moderno. La Fiorentina mi ha stupito, Italiano è riuscito a portare fiducia in un gruppo che faceva fatica ma che secondo me era già forte. Ha lavorato molto bene nella testa dei giocatori. I viola hanno i numeri per entrare in Europa, è una squadra costruita bene in tutti i reparti".

Sulla gara: "Mi aspetto un derby diverso da tutti gli altri derby, che di solito a livello di gioco sono un po' brutti. Per me sarà una gara spettacolare. A Empoli il derby con la Fiorentina è molto sentito, per loro è il vero derby".

Su Zurkowski: "Mi piace molto, è un calciatore molto duttile. Ha grande gamba ed un ragazzo d'oro. A Empoli stanno puntando tantissimi sui giovani".

Su Dragowski e Terracciano: "Con Dragowski ci siamo trovati bene subito, è un ragazzo davvero molto simpatico ed estroverso. Con Terracciano ho giocato solo le ultime tre partite con lui, si vedeva però che non era un secondo. Sono due ottimi portieri e stanno facendo entrambi molto bene".