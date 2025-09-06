Maicon su Dodo: "Tra i migliori esterni della Serie A. Meglio solo Dumfries"

vedi letture

Lo storico laterale destro brasiliano di Inter e Roma Maicon ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano TuttoSport. Tra i tanti temi toccati anche quello relativo agli esterni migliori della nostra Serie A in cui il terzino classe 1981 ha inserito il connazionale Dodo: "In vetta metto Dumfries e poi Dodò che negli ultimi anni è cresciuto tantissimo. Ovviamente non posso non citare Di Lorenzo, che da anni resta uno dei migliori. Mi era piaciuto parecchio Savona la scorsa stagione. Pensavo potesse diventare un punto fermo della Juve: la sua cessione mi ha molto sorpreso".