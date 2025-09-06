Tempi duri per Comuzzo. Corriere Fiorentino: "Forse un po' deluso dalla società"

Il Corriere Fiorentino analizza il periodo che sta attraversando Pietro Comuzzo, definendoli tempi duri. Il ragazzo è in difficoltà, e in queste prime settimane della nuova stagione si è fatta se possibile ancor più evidente. Del resto l'estate è stata a dir poco movimentata per il giovane difensore cresciuto nel vivaio viola. Colpa dell’Al Hilal di Simone Inzaghi che, pur di portarlo via da Firenze e dalla Serie A, aveva offerto alla Fiorentina la bellezza (bonus compresi) di 40 milioni di euro. Una proposta sostanzialmente irrinunciabile, e non a caso dal club era arrivato il via libera della Fiorentina.

Questo ha scosso un po' il difensore, chi lo conosce infatti assicura che per lui durante la fine di agosto non siano stati giorni semplici, come se fosse rimasto un po’ deluso dall’essere stato considerato sacrificabile. E poi, a 48 ore dal gong, il tentativo (20 milioni più bonus) respinto dell’Atalanta e, ovviamente, altri mille pensieri per la testa. Un disagio che si è portato sul campo, e basta pensare all’errore che ha regalato lo 0-1 al Polissya nel playoff di ritorno di Conference. Pioli ci lavorerà a fondo, deve migliorare parecchio per andare incontro alle esigenze del nuovo tecnico. Che, da buon psicologo, è pronto a tendergli la mano per farlo uscire da questo momento così delicato il più in fretta possibile.