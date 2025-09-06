Nazionale a Coverciano, scarico in palestra per Kean e i titolari di ieri

La Nazionale si è allenata regolarmente dopo la larga e fondamentale vittoria di ieri sull'Estonia. L'Italia è sempre terza vista la vittoria di Israele, secondo (prima sempre la Norvegia). La prossima sfida sarà dunque uno scontro diretto anche se il percorso è ancora lungo. Nel pomeriggio seduta a Coverciano che ha visto coinvolti tutti i calciatori convocati. Recupero e attività in palestra per quelli che hanno giocato a Bergamo, compreso Kean, primo giocatore ad aver segnato nell'era Gattuso, e lavoro in campo per gli altri.