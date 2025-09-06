FirenzeViola Capienza settore ospiti, serve ancora l'ok del Casms ma c'è ottimismo per l'aumento dei posti

vedi letture

Dopo la riunione del Cosp di ieri in Prefettura come raccontato da FirenzeViola non è stata presa nessuna decisione o comunque non sono state emesse determinazioni definitive sulla capienza del settore ospiti del Franchi. Nella riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica è stata analizzata infatti la situazione dello stadio e della possibilità di ampliare appunto il settore ospiti che dallo scorso anno ha una capienza ridotta a circa 300 posti. Una riduzione che ha fatto storcere la bocca a diverse tifoserie organizzate che infatti si sono spesso rifiutate di venire all'insegna del "tutti o nessuno". Occorre dunque ancora decidere se si può ampliare anche in campionato un settore che, d'altronde, in Conference per le disposizioni Uefa deve allargarsi obbligatoriamente a 1000 posti, dato che appare dunque un'incongruenza rispetto ai 300 in serie A.

Sabato il Franchi, finora chiuso per agevolare il restyling, potrebbe invece essere aumentato di qualche centinaio di posti (fino al doppio?). Filtra ottimismo su questa possibilità (che porterà più soldi nelle casse viola se non altro) ma perché avvenga serve ancora un'altra riunione, quella del Casms (comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) che avrà dunque l'ultima parola anche perché, per come è posizionato il settore ospiti rispetto all'attuale curva Ferrovia, c'è una questione di sicurezza. La riunione dovrebbe avvenire nei primi giorni della settimana per non mettere in difficoltà i tifosi che sabato devono spostarsi a Firenze e prenotare pullman, treni o altri mezzi anche se spesso le decisioni non sono state così.