Viola in nazionale, oggi in campo Dzeko e Kospo in San Marino-Bosnia

vedi letture

Dopo che ieri hanno giocato, vincendo tutti, cinque degli otto giocatori viola impegnati con le rispettive nazionali (Lamptey aveva disputato il suo match giovedì pomeriggio), oggi scenderanno in campo gli ultimi due. Si tratta dei bosniaci Edin Dzeko e Eman Kospo che saranno impegnati nel match, valevole per il girone H di qualificazione ai mondiali americani in programma la prossima estate, contro San Marino. La sfida si giocherà nello stadio Olimpico di Serravalle alle 20:45.

Dopo tre successi nelle prime tre gare la formazione slava si trova in prima posizione nel gruppo di qualificazione con 9 punti, tre in più dell'Austria, che però ha una partita in meno, e della Romania, che ha già giocato 4 incontri.