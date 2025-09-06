Impatto del mercato sulle rose in Serie A, il valore della Fiorentina scende di 1 milione

Finito il mercato Transfermarkt.it ha deciso di stilare la classifica delle formazioni di Serie A che hanno avuto un impatto maggiormente positivo dalla sessione di trattative appena conclusa sul valore della propria rosa. La Fiorentina si trova in undicesima posizione con un impatto negativo del mercato sul valore totale della sua formazione. Rispetto a prima dell'inizio della finestra estiva di trattative infatti la rosa dei viola ha diminuito il suo valore di un milione di Euro. Primo posto per il Napoli che ha aumentato di ben 121 milioni il valore totale della squadra di Antonio Conte.

Secondo posto per la Roma (+71) e terzo gradino del podio per il Como (+65). In ultima posizione invece c'è il Bologna di Italiano che da giugno a settembre ha visto scendere il valore della sua rosa di ben 28 milioni. Di seguito il post Instagram di Transfermarkt.it con la classifica completa: