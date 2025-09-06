San Marino-Bosnia Erzegovina, le formazioni: Dzeko al centro del tridente, Kospo in panchina
Alle 20.45 gara di qualificazione ai mondiali tra la capolista del girone Bosnia Erzegovina e il fanalino di coda San Marino, in casa di quest'ultimo. Per quanto riguarda i due viola Edin Dzeko sarà al centro dell'attacco e con la fascia di capitano mentre Eman Kospo si accomoda in panchina, almeno inizialmente. Ecco le formazioni.
San Marino (4-3-2-1): Colombo, Fabbri, Cevoli, Valentini, Riccardi; Golinucci, Capicchi, Zannoni; Contadini, Berardi; Nanni. Ct: Cevoli R.
A disposizione: Amici, Capicchioni, Giacopetti, Giocondi, Mularoni, Pasolini, Rossi, Salicioni, Sensoni, Tosi, Valli Casadei, Zavoli
Bosnia-Erzegovina (4-3-3): Vasilj; Gazibegovic, Radeljic, Barisic, Burnic: Tahirovic, Alajbegovic, Basic; Hajradinovic, Dzeko, Demirovic. Ct Barbarez
A disposizione: Bajraktarevic, Bazdar, Dedic, Gigovic, Hadzikic, Katic, Kospo, Memic, Muharemovic, Mujakic, Sunjic, Zlomislic
