Dzeko e la sua Bosnia a San Marino, tifosi speciali per l'attaccante viola: la foto
FirenzeViola.it
Stasera la Bosnia Erzegovina di Edin Dzeko ed Eman Kospo sarà di scena a San Marino alle 20.45, per la gara di qualificazione ai Mondiali. A fare il tifo per l'attaccante viola nel ritiro di Rimini sono arrivati anche la moglie, i figli e i suoi parenti. Foto di gruppo dunque nella hall dell'hotel dove alloggiano tutte le Nazionali di scena nel piccolo ma accogliente stato e stadio di San Marino. Ecco il gruppo-Dzeko nella foto postata sui social dalla moglie.
