Nazionale, quasi sei milioni in tv per Italia-Estonia, share al 34%

(ANSA) - ROMA, 06 SET - Oltre 22.000 tifosi sugli spalti dello Stadio di Bergamo, quasi sei milioni davanti alla tv per seguire Italia-Estonia, gara d'esordio di Rino Gattuso sulla panchina della nazionale, impegnata nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Sono stati 5.843.000 i telespettatori che hanno seguito il successo degli azzurri, trasmesso in diretta su Rai 1, col 33.9% di share, risultando il programma più visto della prima serata di ieri. Anche la sfida con Israele, in programma lunedì sera alle 20.45 al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria, sarà trasmessa in diretta dalla prima rete Rai. (ANSA).
Il mercato non si ferma mai: gli esuberi a caccia di un'occasione. A gennaio Ceballos può tornare di moda. Parisi verso il rinnovo, Mandragora nì, Dodo no. Perché non tentare la scommessa Tomiyasu?di Pietro Lazzerini
2 Il dt della Fiorentina Goretti: "Abbiamo creato un blocco italiano e patrimonializzato la squadra, siamo vicini ad essere a regime"
FirenzeViolaGudmundsson e un rientro precauzionale, ma con il Napoli resta a rischio: le alternative per Pioli
Dagli inviati60 anni del Viola Club Vieusseux: tra cimeli e ricordi di Fiorentina e dell'indimenticato Tanturli
Luca CalamaiCinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…
Lorenzo Di BenedettoLa sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di così
