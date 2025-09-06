Fiorentina Femminile sconfitta a Milano, nella seconda giornata della Women's Cup vince l'Inter 3-1
Nella seconda giornata della serie A Women's Cup la Fiorentina esce sconfitta dall'Arena Civica di Milano, con il risultato di 3 a 1 a favore dell'Inter. La squadra nerazzurra ha messo la strada in discesa già in avvio di gara con il 2-0 già al 4' firmato da Polli e Vilhjalmsdottir nel giro di 2 minuti. La Fiorentina accusa il colpo e riesce a dimezzare le distanze solo nella ripresa, al 68' dopo i tanti cambi fatti dal tecnico viola da Bredgaard. La partita rimane aperta però solo per 10 minuti perché il gol di Bugeja al 78' riporta avanti di due l'Inter e chiude di fatto la gara.
